القبض على وافدين اعتديا على مركز التأهيل الشامل بالخرج

الوئام-متابعات

تمكنت الجهات الأمنية في الرياض من القبض على وافدين اعتديا على أحد النزلاء بمركز التأهيل الشامل في الخرج.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، باشرت دوريات الأمن بمحافظة الخرج، اليوم (الخميس)، بلاغاً من مركز التأهيل الشامل بالمحافظة، عن قيام وافدين يعملان بالمركز بالاعتداء على أحد نزلاء المركز، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعنيفه أثناء نقله لمستشفى الملك خالد بالخرج لتلقي العلاج، وبمباشرة المختصين للموقع تم القبض عليهما، وجرى إيقافهما تمهيداً لاستكمال إجراءات الاستدلال بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

وكان مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي أوضح قيام شخصين بالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.