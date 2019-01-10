التعليقات: 0

مشيدا بالخطاب الأمريكي الجديد

الإمارات تعلق على خطاب بومبيو في القاهرة: واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها

الإمارات تعلق على خطاب بومبيو في القاهرة: واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها
weam.co/566393
الوئام-متابعات

علقت الإمارات العربية المتحدة  على خطاب وزير الخارجية الأمريكي،مايك بومبيو في القاهرة،اليوم، مؤكدة أن واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها.

وقال وزير الدولة الإماراتي لشون الخارجية ، أنور قرقاش، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الجامعة الأمريكية في القاهرة مهمة في دعمها للاستقرار الإقليمي وتشخيصها للأخطار التي تواجه المنطقة.

وأضاف قرقاش : “واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها.

روابط ذات صلة

بومبيو: نعمل مع حلفائنا لمواجهة أجندة إيران.. ولن نغادر المنطقة قبل هزيمة الإرهاب

بومبيو: نعمل مع حلفائنا لمواجهة أجندة إيران.. ولن نغادر المنطقة قبل هزيمة الإرهاب

بولتون: القوات الأمريكية لن تنسحب من قاعدة التنف فى سوريا حالياً

بولتون: القوات الأمريكية لن تنسحب من قاعدة التنف فى سوريا حالياً

بومبيو: ملتزمون بشكل كامل بأمن الأردن الداخلي وتعزيز الشراكة معه

بومبيو: ملتزمون بشكل كامل بأمن الأردن الداخلي وتعزيز الشراكة معه

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرفض التحركات الفردية لتركيا في سوريا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرفض التحركات الفردية لتركيا في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>