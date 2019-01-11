“أبل” تخفّض سعر iPhone XR

خفضت “أبل” سعر هاتفها iPhone XR للموزعين الوكلاء في الصين بمقدار 100 دولار لتحفيز مبيعاتها للوكلاء حيث إنهم سيحصلون عليه أرخص من السابق وبهذا تأمل أن يبيعون بسعر أقل ما يزيد الطلب في أهم سوق خارجي للشركة.

ولجأ العديد من الوكلاء الرئيسين إلى تقديم كوبونات مجانية إضافة لتخفيضات الأسعار ليرفع الموزعين من مشترياتهم من هاتف iPhone XR. وعمدت العديد من كبرى المتاجر الإلكترونية في الصين مثل jd.com و Suning إلى تقديم الهاتف ليس فقط بسعر أقل ليصل إلى ما بين 899 – 915 دولار، بل تقدم أيضاً كوبونات مجانية للشراء منها، وبالمقارنة فإن آبل تفرض سعر 958 دولار على موقعها.

اختيار توقيت الخصومات السعرية مهم للغاية حيث يصادف رأس السنة الصينية في شهر فبراير وهذا الوقت يتزامن مع زيادة في مشتريات المستخدمين على الإلكترونيات بشكل خاص مثل حال عيد العزاب.