السعودية تؤكد استضافتها السوبر الإيطالي رداً على بي إن سبورتس

الرياض- الوئام:

أكدت المملكة العربية السعودية على استضافتها مباراة كأس السوبر الإيطالي، بين ميلان ويوفنتوس، المقررة الأربعاء المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافطة جدة.

وأشارت المملكة وفق بيان صحافي إلى أن هذه المباراة التي يترقبها عشاق كرة القدم في العالم وعشاق الكرة الإيطالية تأتي كأحد الأحداث والفعاليات الرياضية النوعية المتنوعة التي تستضيفها وتنظمها الهيئة العامة للرياضة السعودية على ملاعبها بمختلف المناطق، لإثراء الحركة الرياضية في البلاد بأحداث وفعاليات عالمية تواكب رؤية المملكة 2030.

وجاء البيان رداً على مطالبات طالبت شبكة بي إن سبورتس القطرية، لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بنقل المباراة، مدعية أن المملكة تدعم إحدى القنوات التلفزيونية التي تقوم بعملية قرصنة خلال تغطيتها للفعاليات الرياضية.

وأضاف البيان أنه بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فإنه تم إتمام كافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث الرياضي الكروي العالمي، حيث جندت له عدة فرق عمل متخصصة لإظهاره بالصورة المتميزة، وقد تم بيع كافة تذاكر المباراة التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجماهير الرياضية.