تفاصيل الوظائف الادارية للجنسين بوزارة الطاقة والصناعة

الرياض- الوئام:

تدعو وزارة الطاقة والثروة المعدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (26) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعه على النحو التالي:

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات):

1. الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

4. على كل (متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء ).

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1. خريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2. خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

3. خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

4. خريجات درجة الماجستير.

5. الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

6. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

7. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السابعة.

8. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

9. المتقدمين/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــه) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.