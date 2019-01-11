متحدث باسم التحالف الدولي يعلن بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا

الوئام - وكالات

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي، اليوم، بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا، موضحا أن القوات بدأت عملية انسحاب مدروس من الأراضي السورية.

وحسب وكالات، فإن المتحدث باسم التحالف الدولي قال: “لن نقدم أي معلومات بشأن الجدول الزمني لانسحاب القوات من سوريا أو مواقعها أو تحركاتها”.

وبدأ الجيش الأميركي بسحب معدات من سوريا، بحسب ما أكده مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، دون الإفصاح عن الجدول الزمني لانسحاب ألفي جندي أميركي، معظمهم يعملون على تدريب قوات محلية تقاتل تنظيم داعش الإرهابي

وكانت قناة “سي إن إن” قد تحدّثت، في وقت سابق، عن سحب تلك المعدات خلال الأيام الأخيرة. ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأميركية على علم مباشر بالعملية قوله إن سحب المعدات مؤشر على بداية الانسحاب الأميركي من سوريا.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، إن الانسحاب الأميركي من سوريا سيتم، مؤكداً أن واشنطن ستعمل بـ”الدبلوماسية” على “طرد آخر جندي إيراني” من هذا البلد.

من ناحيته، أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، خلال زيارة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الانسحاب الأميركي من سوريا يجب أن يتم مع “ضمان” الدفاع عن الحلفاء.