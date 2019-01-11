أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار بفعل موقف المركزي الأمريكي

الوئام - وكالات

قفزت أسعار الذهب، اليوم، مع تراجع الدولار بفعل توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي هذا العام، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أخبارا بشأن التقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1294.01 دولار للأوقية، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. والمعدن الأصفر مرتفع 0.7% هذا الأسبوع، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1294.3 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 0.2% إلى 1324.90 دولار للأوقية وسجل ارتفاعا بنحو 2.5% هذا الأسبوعن وارتفعت الفضة بنحو 1.1 بالمئة% إلى 15.73 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.6% مسجلا 824.60 دولار للأوقية.