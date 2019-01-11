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معلقا على أول مدرسة طفولة مبكرة

مبارك العصيمي: أثر المعلمة أعمق من أثر المعلم

مبارك العصيمي: أثر المعلمة أعمق من أثر المعلم
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الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

قال مبارك العصيمي، متحدث وزارة التعليم، إن “أثر المعلمات في أوائل المراحل العمرية أكثر من تأثير المعلمين، مؤكدا أن إنشاء أول مدرسة طفولة مبكرة حكومية جاءت للتقويم”.

وأضاف العصيمي، في تصريحات عبر برنامج “يا هلا”، أن “المدرسة التي دشنتها وزارة التعليم بتبوك جاهزة من حيث المبنى للتجربة، وأضيف الصف الاول للبنين لتمهيدي 2 وتمهيدي 3 فصلين منفصلين، (فصل للأبناء وفصل للبنات)، واسند التدريس فيها للمعلمات، وهي تحت المتابعة لمعرفة الملاحظات وترتبها على بداية العام المقبل”.

واستطرد: “هذا التوجه موجود لدى الوزارة وشكلت له لجنة عام 2017، بدراسة دمج مرحلة الطفولة مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، وهذه المشروعات تحتاج لتهيئة وتوزيع المعلمين والمعلمات وتشكيل مدارس البنين، وتمت دراسهتا من جميع الجوانب”.

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