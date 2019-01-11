“عمل الرياض” يحرر 323 مخالفة وينذر 130 منشأة

الرياض- الوئام

نفذ مكتب عمل الرياض، حملة تفتيشية بحضور مدير عام فرع الوزارة يوسف بن مسفر السيالي، وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة لعددٍ من المحلات التجارية المشمولة بقرار توطين منافذ بيع 5 أنشطة تجارية اعتبارًا من 1 / 5 / 1440 هـ شاملة “محلات الأجهزة والمعدات الطبية، مواد الإعمار والبناء، قطع غيار السيارات، محلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات”، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وأنظمتها، وأسفرت الحملة عن 30 زيارة تفتيشية وضبط 12 مخالفة.

كما نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات الشريكة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلا من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن 2182 زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين في العاصمة، وتحرير 311 مخالفة وتوجيه 130 إنذارًا.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، إلى القرار الوزاري رقم “95296” القاضي بتوطين 12 نشاطًا تجاريًا مقسمة على عدد من المراحل، موضحًا أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة وكافة المحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات، داعيًا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق “معًا للرصد” المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد “19911”.