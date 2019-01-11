“الأرصاد” تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتؤكد: تقلبات جوية على المملكة بدءا من الأحد

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت 2019/01/12 في المملكة، قائلة إنه من المتوقع نشاط للرياح الجنوبية السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق “تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة الأجزاءالشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، الرياض، مكة المكرمة”.

كما شملت التوقعات، وجود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة قد تهطل منها أمطار متفرقة خلال الليل على شمال المملكة.

وقالت الأرصاد، إن بعض مناطق المملكة ستشهد تقلبات جوية ابتداءً من يوم الأحد المقبل 2019/01/13 إلى يوم الثلاثاء تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.