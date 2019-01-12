وزير التعليم يدعو لتخفيف “المبادرات”: لا تدعم الاهتمام بمستوى التحصيل

الرياض- الوئام:

التقى الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، صباح اليوم السبت، قيادات التعليم العام والتقني والمهني وبعض قيادات التعليم وبعض خبراء التعليم، بمقر الوزارة.

ويأتي اللقاء، والذي يستمر حتى الخامسة مساءً، لتقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية في المملكة، والعمل على تعزيز الأدوار المنوطة بوزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين التعليم والعملية التعليمية للوصول إلى المراكز المتقدمة بين الدول التي حظيت بتعليم متقدم، ولتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية والمكاسب السريعة لمنظومة التعليم، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية والتحصيليه للطلاب والطالبات، وتقييم مخرجاتها، والخروج بجملة قرارات تسرع من تنامي وجودة الأداء التعليمي .

وتمثل أبرز ما تم طرحه من معالي وزير التعليم، خلال اللقاء، تأكيده على تنظيم زيارات مكثفة للمدارس من القيادات والمشرفين، والاهتمام بنواتج التعلم او التمدرس وجعلها الشغل الشاغل للجميع، والتركيز العالي على النواتج.

كما شدد الوزارة على ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة، وتحفيز الطلاب للاختبارات الدولية لجميع الطلاب، وعمل اختبارات تسبق الاختبارات الدولية، مكملة لها.

كما شملت أطروحات “آل الشيخ” متابعة الأعمال الكتابية للطلاب في الفصول، وتخصيص 5 دقائق للكتابة بشكل مستمر، والاهتمام بكتابات الطلاب، وأهمية شحذ تفكير الطلاب للبعد عن قلة التركيز.

وبين الوزير أنه يجب على جميع المؤسسات أن تواجه النواتج، مؤكدا أن المؤسسة الضعيفة هي من تخفي النواتج ولا تواجه الحقائق. مشيرا إلى أنه يوجد “سوء في توزيع المعلمين والاستفادة منهم”.

ودعا الوزير إلى تخفيف المبادرات، موضحا: “لا نريد الاهتمام بحفلات وبرامج لا تدعم الاهتمام بمستوى التحصيل الدراسي”.

وكشف “آل الشيخ” إنه سيتم إصدار “مؤشر لكل مدرسة وإدارة تعليم بناءً على نواتج التعلم”.