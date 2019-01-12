التعليقات: 0

وتناقض القرار 1701

اليونيفيل: ما تقوم به إسرائيل على حدود لبنان “خروقات” تزعزع الأمن

اليونيفيل: ما تقوم به إسرائيل على حدود لبنان “خروقات” تزعزع الأمن
weam.co/566715
واس - الوئام:

أكد الناطق الرسمي باسم قوات الطوارئ الدوليّة العاملة في الجنوب اللبناني “اليونيفيل” اندريا تينينتي، أن الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية في بناء الجدار الفاصل، في المواقع المتحفظ عليها لبنانيًا يتناقض مع القرار 1701.

وأشار تينينتي في تصريح له اليوم إلى أن هناك تسع نقاط يتحفظ عليها لبنان، ودور قوات “اليونيفيل” إيجاد الحل لهذه الخروقات، ومعنية بأي تحرك يؤدي إلى عدم الاستقرار في الجنوب.

وشدّد على أن قوات “اليونيفيل” معنية في كل ما من شأنه تعكير الأمن والاستقرار ونحن نتعاون مع الجيش اللبناني لحسن تطبيق القرار الدولي، ونرفع التقارير بالخروقات من أي جهة أتت، مؤكدًا أن التنسيق قائم مع الجيش اللبناني لكي يلتزم الجانب الإسرائيلي واللبناني أيضًا بالقرار رقم 1701.

روابط ذات صلة

اتحاد القدم: حافلات من الأحساء لنقل الجماهير السعودية إلى دبي لمؤازرة المنتخب السعودي

اتحاد القدم: حافلات من الأحساء لنقل الجماهير السعودية إلى دبي لمؤازرة المنتخب السعودي

كأس آسيا 2019: الأخضر يسعى للرقم “21”.. ولبنان يبحث عن الفوز الأول

كأس آسيا 2019: الأخضر يسعى للرقم “21”.. ولبنان يبحث عن الفوز الأول

الأردن يدين اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي للأقصى

العاصفة نورما تشل حركتي الملاحة والصيد البحري في لبنان

العاصفة نورما تشل حركتي الملاحة والصيد البحري في لبنان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>