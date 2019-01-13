مباراة تركمنستان وأوزبكستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

متابعات - الوئام

يلتقي تركمنستان وأوزبكستان بث مباشر في الثامنة من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس آسيا لكرة القدم.

تركمنستان وأوزبكستان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

وتعد المباراة ديربي خاصاً بين المنتخبين، وانتظرته جماهير البلدين لمدة 15 سنة إذ كان لقاؤهما الأول عام 2004 واعتبر أول ديربي لمنطقة آسيا الوسطى في البطولة القارية، عندما سجل ألكساندر غينريك الهدف الوحيد في المباراة التي فاز فيها الأوزبك 1-0 في دور المجموعات.

تركمنستان وأوزبكستان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

نجح منتخب أوزبكستان في الفوز 2-1 على منتخب سلطنة عمان في الجولة الأولى، وتحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني والذي تغلب في مباراته الأولى على منتخب تركمنستان 3-2، لتكون مواجهة اليوم، هامة لتركمنستان، وتسعى إلى حصد نقاطها كاملة للتمسك بأمل التأهل إلى دور الـ16 لكأس آسيا.

تركمنستان وأوزبكستان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

تحاول أوزبكستان الإيمان بحظوظها وبلوغ مراحل متقدمة في البطولة، وسط توقعات بأن تكون قوة كبيرة في المجموعة السادسة، بعدما تألقت في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 كما أنها تتطلع إلى تحسين أفضل نتيجة حصلت عليها على الإطلاق، وذلك عندما احتلت المركز الرابع في نهائيات كأس آسيا 2011.

تركمنستان وأوزبكستان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

في المقابل، تعود تركمنستان للظهور في البطولة القارية بعد غياب لفترة طويلة ويتوقع أن يكون المنتخب القادم من وسط آسيا، منافساً صعباً للغاية اليوم.

تركمنستان وأوزبكستان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

أشار الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب أوزبكستان، إلى أن فريقه سيخوض المباراة الثانية اليوم، وستكون صعبة أمام تركمانستان، لأنه من أفضل الفرق في البطولة، على ضوء ما رأينا في مباراتهم أمام اليابان.

وقال: «تركمانستان لن يكون خصماً سهلاً، وعملنا على تحسين بعض جوانب اللعب» وعن الأداء أمام عمان في الجولة الأولى، قال: جودة اللعب تعتمد على كيفية المشاهدة وتحليل المباراة، ويختلف الأمر من شخص إلى آخر، ونحن سعداء بالفوز.

تركمنستان وأوزبكستان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

وأضاف: شاهدت مباراة اليابان وتركمانستان، والأخيرة قدّمت مباراة جيدة، ولكن رؤية الفريق على أرض الملعب أمر مختلف، وهو فريق منظم جداً، ولكل فريق أسلوبه الخاص به.

موعد مباراة تركمنستان وأوزبكستان في كأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

المباراة : تركمنستان x أوزبكستان الجولة: 2 المجموعة F

المعلب : استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

الحكم: عمار علي جمعة الجنيبي

الموعد: اليوم الأحمد الموافق 13-1-2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المعلق : خالد الغول

تركمنستان وأوزبكستان بث مباشر القنوات الناقلة

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