الشباب يعلن توقف مفاوضاته مع عبدالله الخيبري

أعلن نادي الشباب توقف مفاوضاته مع لاعب الفريق الأول الدولي عبدالله الخيبري، إثر رفضه كافة العروض المقدمة من إدارة النادي بعد أن استنفدت كافة السبل في اقناع اللاعب حيث تم التفاوض معه ومع الوسيط المفاوض من قبله (جراح الظفيري) إذ تم رفض كافة العروض المقدمة من الإدارة التي لم تلمس خلال مفاوضتها رغبة اللاعب في البقاء في صفوف فريق الشباب، وخصوصا بعد أن قبلت بعض اللاعب النهائي ووافقت على كافة الشروط قبل أن يعود اللاعب الخيبري ويرفض العرض المقدم من قبله، وفقا لبيان النادي.

وأكدت إدارة نادي الشباب حسبما أعلنت في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد “أن اللاعب عبدالله الخيبري أصبح خارج الحسابات الفنية ولن يتم الاعتماد عليه في الفريق الأول خلال المدة المتبقية من عقده، كما تم الطلب من وسيطه المعتمد أن يزود النادي بأي عرض رسمي لانتقاله خلال فترة الانتقالات حالية، وذلك حرصا على مصالح النادي (الشباب) التي هي دائما فوق كل اعتبار”.