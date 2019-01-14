التعليقات: 0

مصحوبة برياح سطحية نشطة

طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار في هذه المناطق

طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار في هذه المناطق
weam.co/567075
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، حفر الباطن،القيصومة، مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40/كم ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

روابط ذات صلة

كاميرات وغرفة مراقبة لرصد المخالفات بحلقة الخضار بمكة

كاميرات وغرفة مراقبة لرصد المخالفات بحلقة الخضار بمكة

هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

حصيلة إرهاب الحوثي في الجوف: مقتل وإصابة ألف مدني و32 طفلا منذ 2016

حصيلة إرهاب الحوثي في الجوف: مقتل وإصابة ألف مدني و32 طفلا منذ 2016

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>