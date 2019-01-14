التعليقات: 0

اكتشاف مجموعة من العبوات الناسفة

مقتل إمرأة وجرح أطفال في تفجيرات العراق

مقتل إمرأة وجرح أطفال في تفجيرات العراق
weam.co/567090
بغداد- الوئام:

لقيت امرأة عراقية مصرعها بينما جرح طفلان بانفجارعبوة ناسفة في ناحية العباسي جنوب غربي كركوك.وأفاد بيان صادر عن مركزالإعلام الأمني العراقي بأن قوة أمنية عراقية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية بدت عليها آثار طلقات نارية في حي اور شرق العاصمة العراقية بغداد.

مضيفًا أنه تم اكتشاف مجموعة من العبوات الناسفة محلية الصنع، وأحزمة ناسفة ورمانات يدوية وصواريخ كاتيوشا وقنابل هاون وجميعها من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في مناطق الموصل القديمة وطريق تلكيف وحي الفاروق بمحافظة نينوى شمال العراق.

وعثرت القوات الأمنية على نفق يحتوي ثلاثة مداخل في جبال عطشانة قرب قرية الشيخ يونس بالمحافظة ذاتها, تم معالجته من قبل طيران التحالف الدولي.

روابط ذات صلة

التعاون الإسلامي تندّد بالتفجير الإرهابي في الأنبار

التعاون الإسلامي تندّد بالتفجير الإرهابي في الأنبار

النظام الايراني يحرّم سجين سياسي من المشي طيلة حياته

النظام الايراني يحرّم سجين سياسي من المشي طيلة حياته

قتلى وجرحى في انفجار سيارة بمدينة القائم الحدودية العراقية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة بمدينة القائم الحدودية العراقية

العراق.. القبض على مدبر تفجير “سيطرة الأقواس”

العراق.. القبض على مدبر تفجير “سيطرة الأقواس”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>