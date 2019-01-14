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في أبو ظبي

قرقاش: القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة مهمة لمواجهة التحديات

قرقاش: القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة مهمة لمواجهة التحديات
weam.co/567114
الوئام - متابعات

اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي تمثل منصة مهمة في ملف الطاقة، وخطوة  تساهم في تبادل المعرفة والحلول لتحديات الطاقة المتزايدة.

وقال قرقاش، اليوم، عبر “تويتر”: “تمثل القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي منصة مهمة في ملف الطاقة، الامارات من خلال استضافتها لايرينا ومبادراتها الوطنية وعبر أسبوع ابوظبي للاستدامة تساهم في تبادل المعرفة والحلول لتحديات الطاقة المتزايدة في العالم”.

وكانت دولة الإمارات استضافت أعمال الدورة السنوية الثالثة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي في أبوظبي يومي 12 – 13 يناير، قبيل انعقاد “أسبوع أبوظبي للاستدامة”.

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