إيران.. مقتل 15 راكبا ونجاة واحد بتحطم طائرة شحن

الوئام - وكالات

لقي 15 شخصا مصرعهم، اليوم، إثر تحطم طائرة شحن إيرانية تابعة للجيش، من نوع بوينج 707، حيث كانت متجهة من مطار بيشكك في قيرغيزتان إلى مطار بيام في كرج غرب العاصمة طهران.

ووفق ما أفاد التليفزيون الإيراني الرسمي، أن طائرة الشحن المنكوبة كان على متنها 16 شخصا، لقى 15 منهم مصرعهم، فيما نجا شخص واحد.

ونشرت وكالة “فارس” الإيرانية، بيانا للجيش، جاء فيه أن “طائرة شحن من طراز بوينج 707 وتحمل لحوما من بشكك في قرغيزستان هبطت اضطرارياً في مطار فتح اليوم.. ونُقل مهندس الرحلة إلى المستشفى”.

وكان التليفزيون الإيراني صرح أنه تم العثور على 7 جثث لأشخاص كانوا على متن الطائرة، مضيفا أن عملية البحث عن الباقين ما زالت مستمرة.

وقال بيرحسين كوليوند، مدير إدارة الطوارئ الإيرانية: “عثرنا على 7 جثث في مكان حطام الطائرة.. عملية البحث مستمرة”.

واتجه الطيار بالخطأ إلى مطار فتح، بحسب الوكالة، ولم يستطع السيطرة على الطائرة فخرجت من المدرج واصطدمت بحائط المطار، وبعد تدميره اتجهت نحو مجمع سكني قريب.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران، رضا جعفر زاده، للتليفزيون الرسمي الإيراني، إن “طائرة الشحن من طراز بوينج 707 لم تتمكن من بلوغ المدرج خلال الهبوط”.