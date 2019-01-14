“البيئة” تنجح في مكافحة الجراد الصحراوي بـ”الأفلاج” و”السليل”

الوئام - متابعات

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة عمليات مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي، وذلك عبر 9 فرق أرضية وفرقة جوية بمنطقة الرياض في نطاق موسم التكاثر الشتوي في محافظتي الأفلاج “السيح، الصغو” والسليل “مران، القانس، العجليه”.

وقال المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، م. محمد الشمراني، إنه شوهدت أسراب الجراد الصحراوي القادمة من صحراء الربع الخالي عبر المثلث الحدودي بين المملكة واليمن وسلطنة عمان، وذلك بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر 2018، مما خلق بيئة ملائمة لتكاثر الجراد وقدوم أسراب جديدة من اليمن.

مضيفا أن الفرق الميدانية تمكنت من مكافحة تلك الأسراب في محافظتي “الأفلاج” و”السليل” على مساحة 980 هكتار من أصل 1900 هكتار تم استكشافها.

وأفاد الشمراني أن فرق المكافحة نجحت في القضاء على أسراب جراد أحمر غير ناضج في محافظة الأفلاج “السيح، الصغو” في مساحة 480 هكتار من أصل 1000 هكتار تم استكشافها، وتم معالجة المنطقة المصابة بالكامل، مشيراً إلى أن عدد الحشرات في الهكتار الواحد بلغت من 1000 إلى 1300 حشرة.

وبين أن الفرق الميدانية في محافظة السليل “مران، القانس، العجليه” نجحت في مكافحة أسراب الجراد في مساحة 500 هكتار من أصل 900 هكتار، موضحا أن عدد الحشرات في تلك المنطقة بلغ نحو 1000 إلى 1500 حشرة في الهكتار الواحد.

وأكد مدير المكافحة أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة في محافظات المستهدفة عبر 34 موظفا من فرع الوزارة في الرياض، إضافة إلى ثلاثة مهندسين من مركز مكافحة الجراد للدعم المباشر، موضحا أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي، حيث ينفذ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في 1500 موقع في المملكة، بهدف رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه، وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.