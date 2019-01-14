محافظ “مؤسسة التقاعد” يطلع على سير الخدمات المقدمة لـ45 ألف مستفيد بالقصيم

الرياض- الوئام

أجرى محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس, زيارة تفقدية لفرع المؤسسة بمنطقة القصيم وقف خلالها على سير العمل بالفرع والتعرف عن قرب على الخدمات المقدمة لعملاء المؤسسة، تخللها زيارة لمركز البيانات المتواجد بنفس الفرع والاطلاع على سير الأعمال.

كما اشتملت زيارته تفقد بعض المشروعات والالتقاء مع المواطنين والمستفيدين من خدمات المؤسسة والاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم, إضافة إلى مناقشة أهم الاحتياجات التي تم طرحها.

ويبلغ عدد المتقاعدين بمنطقة القصيم 44.993 متقاعدًا وهو ما يعادل 5% من إجمالي عدد المتقاعدين في جميع مناطق المملكة، منهم 38.659 متقاعدًا من الرجال، و6.334 متقاعدة موزعين على مدن ومراكز ومحافظات المنطقة.

وتقدم المؤسسة خدماتها لعدد 1.320 من عملائها بمنطقة القصيم يوميًا حيث يقدم المكتب الفرعي بمدينة بريدة خدماته لـ928 مستفيدًا بمعدل 70% من إجمالي العملاء بالمنطقة، فيما يبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكتب الرس 392 مستفيدًا بمعدل 30% من العملاء بالمنطقة, وذلك من خلال 18 موظفًا وموظفة بالمنطقة.

وتشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة القصيم: استقبال العملاء، طباعة خطابات التعريف بالمعاش، طباعة البطاقة التقاعدية، استلام وتسليم المستندات، إنهاء المعاملات التقاعدية “متقاعدين ومستفيدين”، خدمة المستشار التقاعدي “الاستفسارات التقاعدية للعملاء”، إضافة إلى الإجابة على الاستفسارات، وإقامة الفعاليات وورش العمل، ومتابعة المعاملات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت استراتيجية المؤسسة العامة للتقاعد 2022 التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برؤية تسعى إلى تحقيق الريادة والموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية ورسالة تعزز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين، ولتحقيق أهداف المؤسـسـة الاستراتيجية قامت بتدشين 25 برنامجًا و70 مبادرة.

وتضم المؤسسة العامة للتقاعد 60 فرعًا موزعة على جميع مناطق المملكة تشمل 51 فرع للرجال و9 للنساء حيث تقدم هذه الفروع خدماتها لـ646.787 متقاعدًا منهم 86.586 من الذكور بنسبة 13%، و 560.201 من الإناث وذلك بنسبة 87%, إضافة إلى ذلك تقدم المؤسسة خدماتها لذوي 231.312 متقاعدًا متوفى ليصل إجمالي عدد المستفيدين من خدماتها إلى 887.099 مستفيدًا.