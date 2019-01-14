بولندا تعلن مقتل رئيس إحدى البلديات إثر طعنه في حفل خيري

الوئام-متابعات

أكدت الشرطة البولندية إن باول اداموفيتش رئيس مدينة جدانسك، الذي يحظى بشعبية لقي حتفه بعد تلقيه طعنات في اقتحام مسرح مقام في الهواء الطلق خلال إحدى المناسبات الخيرية العامة. وأظهرت مشاهد تلفزيونية الرجل وهو يصرخ “اداموفيتش مات” لأن حزبه السابق ،المنتدى المدني، الذي حكم البلاد من 2007 حتى 2015 عذبه عندما كان في السجن حسب قوله.

وكان اداموفيتش البالغ من العمر 53 عاما يحضر الحفل الختامي لإحدى المناسبات الخيرية السنوية .

ويتولى اداموفيتش رئاسة بلدية جدانسك منذ عام 1998 وقد حصل في الانتخابات المحلية التي جرت في 2018 على 65 في المئة من الأصوات.