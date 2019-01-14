شاهد وصول كرستيانو رونالدو ورفاقه في فريق يوفينتوس إلى جدة

الوئام - متابعات

وصل النجم البرتغالي ولاعب فريق يوفينتوس الإيطالي كرستيانو رونالدو ورفاقه في الفريق، مساء الاثنين، إلى جدة، لبدء الاستعداد لمباراة السوبر الإيطالي.

وأعلن ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، قائمة الفريق لمواجهة ميلان فى السوبر الإيطالى بعد غد، الأربعاء، على ملعب “الجوهرة” بمدينة “جدة”.

وشهدت قائمة يوفنتوس ضد ميلان 4 غيابات، هى مهدى بن عطية وأندريا بارزالى وماريو ماندزوكيتش وخوان كوادرادو للإصابة، فيما عاد البرتغالى جواو كانسيلو بعد إجرائه عملية جراحية فى الغضروف المفصلى وشفائه بشكل تام.

حراسة المرمى: تشيزني، ماتيا بيرين، بنسوليو

الدفاع: دى تشيليو، كيللينى، كانسيلو، أليكس ساندرو، بونوتشى، روجاني، سبينازولا

خط الوسط: ميراليم بيانيتش، خضيره، ماتويدي، إيمري كان، بنتانكور

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، مويس كين، بيرنارديسكي