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الغيابات تضرب قطبي إيطاليا قبل موقعة جدة

الغيابات تضرب قطبي إيطاليا قبل موقعة جدة
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عبدالعزيز السديري

تحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء الأربعاء قطبي إيطاليا ميلان ويوفنتوس في نهائي كأس السوبر الإيطالي، وتشهد تشكيلة الفريقين للقاء المرتقب غيابات كبيرة.
حيث استبعد ماسميليانو أليغري المدير الفني لأبطال الدوري كلا من ماريو ماندزوكيتش ومهدي بن عطية وكوادرادو، إضافة إلى أندريا بارزالي بسبب الإصابات.
كما خلت قائمة جينارو غاتوزو المدير الفني لقطب ميلان من نجم الفريق سوسو فيرنانديز بعد تعرضه للطرد في آخر لقاءات الفريق دوريا، فيما تم استبعاد بونافينتورا وبيليا وكالدارا بسبب الإصابة.

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