باكستان تجدد دعمها للسعودية وتسعى لمزيد من التعاون

متابعات - الوئام:

جدد الرئيس الباكستاني، عارف علوي، موقف بلاده الداعم للمملكة العربية السعودية والتزامها بحماية الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها “علوي”، أمس الاثنين، مع الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، في القصر الرئاسي بالعاصمة الباكستانية، إسلام آباد.

وأعرب “علوي”، خلال اللقاء، عن تقديره للعلاقات الأخوية الوثيقة مع السعودية ورغبة بلاده في تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، مشيداً باللقاءات التي يجريها مسؤولو البلدين، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، معرباً عن رضاه لتسارع وتيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما نوه بالدور الذي يلعبه المقيمون الباكستانيون في السعودية في دفع عجلة التقدم والتنمية ودعم مشاريع رؤية 2030.

من جانبه، أشاد الأمير فهد بن سلطان بالعلاقات السعودية الباكستانية، معربا عن تقدير الحكومة والشعب السعوديين لباكستان حكومة وشعباً، وتطلع المملكة للارتقاء بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين.

كما أجرى أمير منطقة تبوك محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، وقائد الجيش، الفريق أول قمر جاويد باجوه، إذ بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي.

ومنذ تولي حكومة حزب الإنصاف، بزعامة عمران خان، السلطة في باكستان الصيف الماضي، شهدت العلاقات الباكستانية السعودية حركة دؤوبة وتبادلاً للزيارات على أرفع المستويات شملت زيارة الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء ولقاءهما القيادة السعودية، إضافة إلى زيارات كبار الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين لباكستان.

وقد أسفرت هذه الزيارات عن عدة تفاهمات واتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لعل أبرزها إيداع السعودية 3 مليارات دولار لمدة عام، إضافة إلى تسهيلات نفطية عبر عقود مؤجله الدفع بقيمة 3 مليارات لمدة ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد الباكستاني.

كما أعلنت إسلام آباد عن زيارة تاريخية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شباط/فبراير المقبل، يتوقع أن تشهد التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين بمليارات الدولارات.