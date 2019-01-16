ابوظبي- الوئام:

تلعب الصين وكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 في قمة تقليدية في إستاد آل نهيان في ابوظبي، لحسم صدارة المجموعة الثالثة بعدما ضمن المنتخبان تأهلهما إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2019 لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتتصدر الصين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، في حين تحتل قرغيزستان والفيليبين المركزين الثالث والرابع على التوالي من دون رصيد.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتتوجه الأنظار إلى البرتغالي باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية لمعرفة إذا كان سيدفع بنجم توتنهام الانكليزي سون هيونغ-مين الذي غاب عن اللقاءين الافتتاحيين أمام الفيليبين وقيرغيزستان والتحق بمنتخب بلاده الاثنين.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وكان توتنهام توصل في إلى اتفاق مع الاتحاد الكوري الجنوبي يقضي بغياب سون عن أول مباراتين لمنتخب بلاده في كأس اسيا من اجل السماح له بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في اندونيسيا التي اختتمت في الأول من سبتمبر الماضي وأحرزت كوريا الجنوبية لقبها بفوزها على اليابان 2-1 في النهائي، وذلك لإعفائه من الخدمة العسكرية.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وظهرت كوريا الجنوبية أمام الفلبين وقرغيزستان بدون فاعلية هجومية حيث فازت على الضيفين الجديدين في البطولة بصعوبة بالغة وبالنتيجة عينها 1-صفر، لتظهر حاجتها الماسة إلى هداف من شاكلة سون الذي سجل هذا الموسم ثمانية أهداف لتوتنهام في الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأعرب بينتو عن قلقه من إهدار لاعبي فريقه للفرص السانحة، مؤكدا أهمية تواجد سون مع المنتخب حيث “ستساعدنا جودته في التحسن”، لكنه لم يجزم إذا كان سيدفع بمهاجم توتنهام أمام الصين.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

في الجهة المقابلة، بإمكان الايطالي مارتشيلو ليبي مدرب الصين أن يتنفس الصعداء، بعدما اثبت مهاجمه وو لي أمام الفلبين في الجولة الثانية، أن شكوى بطل كأس العالم في 2006 مع منتخب بلاده من تأثير كثرة المهاجمين الأجانب في الدوري الصيني على أداء المنتخب ليست في محلها.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وكان ليبي قال بعد مباراة قرغيزستان الأولى (2-1) “لا نملك مهاجمين مميزين في الدوري الصيني لان الأندية هناك تعتمد كثيرا على اللاعبين الأجانب ولا نمتلك المهاجم الصريح، وهذه مشكلة أعاني منها وأحاول أن أجد الحلول اللازمة لها.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

لكن مهاجم شنغهاي سيبغ رد في اللقاء الثاني وسجل هدفين من أصل ثلاثة في شباك الفيليبين وقدم عرضا هجوميا رائعا وكان وراء كل فرص العملاق الآسيوي في المباراة، مما زاد من طموحات ليبي في البطولة.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأكد المدرب الايطالي أن الحصول على الثقة بعد تحقيق فوزين يساعدني على بناء الإيقاع من اجل الاستمرار، وآمل أن يؤمن جميع اللاعبين بأننا فريق قوي وقادر على مواجهة أي فريق في آسيا.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

وستكون مباراة كوريا الجنوبية بطل آسيا مرتين أخرها عام 1960 من نوعية المواجهات التي تثبت مدى قوة الصين وإمكانية ذهابها بعيدا في البطولة التي تبحث عن لقبها الأول فيها، وان كان ليبي قد يلجأ إلى تغييرات في تشكيلته.

مشاهدة مباراة الصين وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة الصين وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة:

المباراة: كوريا الجنوبيةX الصين الجولة: 3 المجموعة C

الملعب: إستاد آل نهيان بنادي الوحدة

الحكم: عبد الرحمن الجاسم

المعلق : سوار الذهب

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

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