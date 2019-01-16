ابوظبي- الوئام:

في مباراة للأمل وعلى إستاد هزاع بن زايد في أبو ظبي، يلتقي منتخبا فيتنام واليمن وسط سعي كل منهما للفوز وانتزاع النقاط الثلاث ومن ثم انتظار ما ستؤول إليه نتائج المجموعات الأخرى، أملاً في حصد إحدى البطاقات الأربع المؤهلة من بوابة المركز الثالث.

مشاهدة مباراة فيتنام واليمن بث مباشر في كأس آسيا 2019

ولم يقدم الفريقان ما يشفع لهما بالتأهل وإن كانت فيتنام صمدت أمام العراق حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن تخسر 2-3، وهذا يعني بأنّ وصول أحدهما إلى دور الـ16 سيمثل إنجازاً، خصوصاً بالنسبة إلى منتخب اليمن الذي يخوض غمار البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في خضم نزاع دام تشهده البلاد منذ أعوام.

مشاهدة مباراة فيتنام واليمن بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويحلم المدرب السلوفاكي يان كوسيان في الاستفادة من علاء الصاصي لاعب السيلية القطري في محاولة لبلوغ الدور التالي.

مشاهدة مباراة فيتنام واليمن بث مباشر في كأس آسيا 2019

أمّا فيتنام، التي يقودها المدرب الكوري الجنوبي بارك هانغ-سيو، فيحدوها الأمل في مشاركتها الثانية بتحقيق المفاجأة وبلوغ الدور الثاني بعدما سبق لها أن حققت إنجاز بلوغ ربع النهائي في مشاركتها الأولى عام 2007 حين كانت بين المنظمين الأربعة بجانب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

مشاهدة مباراة فيتنام واليمن بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة اليمن وفيتنام والقنوات الناقلة:

المباراة: فيتنام X اليمن الجولة: 3 المجموعة D

الملعب: إستاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الحكم: أحمد أبو بكر الكاف

المعلق : حسن العيدروس

التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

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