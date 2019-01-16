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في شركة سند لحفر آبار البترول والغاز

التدريب التقني يعلن عن وظائف شاغرة

التدريب التقني يعلن عن وظائف شاغرة
weam.co/567570
الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف عن توفر وظائف شاغرة في شركة سند لحفر آبار البترول والغاز للخريجين من المعاهد الصناعية وذلك في تخصصات الميكانيكا – الكهرباء – التكييف والتبريد – النجارة – اللحام – الإنتاج) .

ومن ضمن الشروط العامة للتقديم لهذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والعمر لا يتجاوز 25 سنة وأن يكون حاصلا على شهادة في نفس التخصص من المعهد الصناعي.

مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الأحوال واجتياز الكشف الطبي واجتياز المقابلة الشخصية.

علماً بأن استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الثلاثاء 1440/5/9هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1440/5/11هـ خلال الفترة الصباحية في مقر المعهد الصناعي الثانوي بالجوف.

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