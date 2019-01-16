“تخصصي العيون” ينشر نصائح لهواة الرحلات البرية (إنفوجراف)

متابعات - الوئام:

حذر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، هواة الرحلات البرية، من الغبار.

وأكد المستشفى، في بيان، لـ”هواة الرحلات”، على ضرورة عدم النظر مباشرة لأشعة الشمس، والحرص على ارتداء النظارة الشمسية، وتجنب تسليط أقلام الليزر على عيون الآخرين، وتجنب فرك العين عند دخول جسم غريب بها، وتطبيق الإسعافات الأولية”.

وأشار إلى ضرورة “غسل اليد بالماء والصابون قبل لمس العين، وتجنب الجلوس قرب النار، أو في اتجاه الدخان، وارتداء نظارات الوقاية عند التعامل مع المواد المتطايرة، وزيارة أقرب طبيب عيون عند الحاجة”.

كما نصح المستشفى، في بيانه، بعدم استخدام العدسات اللاصقة عند وجود غبار، تجنبا لحدوث جروح أو التهابات بالقرنية.