إصابة 14 في تصادم مروري بالطائف

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

تعرضت عائلة من الجنسية العربية لحادث انقلاب عند الساعة 1.21 مساءً، بالعطيف تجاه الطائف، ما أسفر عن إصابات متعددة.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف، إن “غرفة العمليات تلقت بلاغا مبدئيا يفيد بتعرض مركبة تقل عائلة إلى انقلاب”. مشيراً إلى تواجد أكثر من 10 إصابات، بينهم أطفال.

وأضاف الثبيتي، في بيان، إنه تم على الفور “تفعيل خطة الطوارئ، وتوجيه 9 فرق إسعافية للموقع، بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي، ومتابعة مسؤولي الهيئة”.

واستطرد: “عند وصول أول فرقة في مدة استجابة 14 دقيقة من وقت البلاغ، تم فرز الحالات، و اتضح أن عددها 14، وتتراوح إصاباتهم ما بين متوسطة إلى خطيرة، وعلى إثرها تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة”.

وبين أنه “عند وصول الفرق المساندة تم نقل الحالات إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، لاستكمال اللازم من الرعاية الصحية”.