عاجل.. الصحة: لا يلزم الحامل توقيع ولي الأمر بخصوص إجراءات الولادة

يحق للحامل التوقيع والموافقة

قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إنه “يحق للحامل التوقيع والموافقة عند أي إجراء يخصها حال الولادة، ولا يلزم توقيع ولي الأمر”.

وأضافت الوزارة، في “إنفوجراف”، إنه “يحق أيضا للحامل معرفة حالة الحمل إن وجد والعمر الحملي والتاريخ المتوقع للولادة، وكذلك معرفة الطريقة المتوقعة للولادة (طبيعية، قيصرية، طرق مساعدة)”.

وأشارت إلى أن من ضمن حقوقها “ألا يتم قص العجان عند الولادة إلا للضرورة وبعد موافقتها الشفهية والاطلاع على المعلومات والخيارات المتاحة لها، واختيار تفاصيل ولادتها الطبيعية مثل خطة الولادة، الولادة الفريزية وغيرها من مجموعة كاملة من الخيارات المتاحة”.

وتابعت: “يحق للحامل وجود مرافق خلال الولادة سواء من أفراد الأسرة أو الصديقات، إذا كان تجهيز غرفة الولادة يسمح بهذا ولم يكن في وجوده تعدٍ على خصوصية الآخرين ممن هم في وضع الولادة، وكذلك يحق لها حرية الحركة أثناء المخاض، وتشجيع الوضعيات المستقيمة، ما لم تلزم حالتها الصحية أو حالة جنينها غير ذلك”.

وتابعت: “من حق الحامل الحصول على الدعم الاجتماعي والعاطفي والجسدي المستمر أثناء المخاض والولادة من مقدمي الرعاية وحفظ كرامتها في بيئة آمنة لا تهديد فيها”.