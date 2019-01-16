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في تنبيهات متقدمة

عاجل .. الأرصاد: انعدام الرؤية بسبب العواصف الترابية في هذه المناطق .. وهذه توقعات طقس الغد

عاجل .. الأرصاد: انعدام الرؤية بسبب العواصف الترابية في هذه المناطق .. وهذه توقعات طقس الغد
weam.co/567707
الوئام-متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بنظام الإنذار المبكر تفيد بوجود حالة من استمرار الرياح السطحية المحملة بالغبار مما يؤدي إلى عاصفة ترابية تؤدي إلى انعدام في الرؤية بمنطقة الحدود الشمالية والجوف، وتبوك مع تأثر المياه الإقليمية لسواحل تبوك وارتفاع الأمواج البحرية.

و أعلنت الأرصاد ، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/01/17 في المملكة، قائلة إن هناك موجة هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.
كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة

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