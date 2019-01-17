ثغرة أمنية في لعبة شهيرة تهدد خصوصية بيانات 80 مليون مستخدم

الوئام - متابعات

كشف تقرير لصحيفة ميرور البريطانية عن ثغرة أمنية في لعبة Fortnit، قد تسمح للقراصنة (الهاكرز) بالاستيلاء على الحسابات والتجسس على اللاعبين، الباغ عددهم أكثر من 80 مليون لاعب حول العالم.

وقالت التقرير “إذا تم استغلال هذا الخلل، فسيعطى القراصنة إمكانية الوصول الكامل إلى حساب المستخدم، بما فى ذلك معلوماته الشخصية وتفاصيل البطاقة لشراء العملة داخل اللعبة”.

وستمنح الثغرة المتسللين، وفقا لباحثين، القدرة على الاستماع إلى الدردشات داخل اللعبة وتسجيلها بالإضافة إلى المحادثات داخل منزل الضحية، وقد تم اكتشاف الثغرات الأمنية في عملية تسجيل دخول مستخدم Fortnite.

وتمكن باحثو Check Point من التلاعب فى عملية المصادقة المستندة إلى الرموز التى استخدمتهاFortnite بالتزامن مع أنظمة الدخول الموحد (SSO) مثل Facebook و Google و Xbox وPlayStation لسرقة بيانات اعتماد وصول المستخدم والسيطرة على حساباتهم.