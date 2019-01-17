بلدي الباحة يوصي بإقامة شراكة مجتمعية وتشكيل لجان تطوعية

واس - الوئام:

أوصى المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة بإقامة شراكة مجتمعية وتشكيل لجان تطوعية من الجنسين وفق رؤية المملكة 2030، لمساندة الإدارات المختصة بالأمانة في إدارة الحدائق والمنتزهات، وإدارة النظافة وتنمية الوعي المجتمعي، للحفاظ على الممتلكات العامة وتقديم خدمات بلدية مميزة.

وأكد رئيس المجلس البلدي أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني، خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس، بمقر المجلس وبحضور جميع الأعضاء، على ضرورة تفعيل أعمال اللجان الدائمة بهدف التواصل مع أمانة الباحة لتقديم خدمة بلدية مميزة لمدينة الباحة.

وأيد المجلس مقترح إنشاء قاعة مهرجانات في مدينة الباحة في موقع مناسب ليسهل الوصول إليها، تتسع لعدد كبير من أطياف المجتمع بتخصيص أرض للاستثمار ليقوم أحد المستثمرين بإنشاء قاعة حسب مواصفات هندسية عالية الجودة ليستفاد منها في إقامة برامج وأنشطة متنوعة.

كما طالب المجلس بضرورة تسريع العمل في تأهيل المنطقة المركزية لمدينة الباحة، فيما وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لإيجاد حلول مناسبة بشأن إعادة النظر في التحويلات الفرعية بطريق الملك عبدالعزيز بصفته الشريان الرئيس، وتقديم تلك المقترحات للجنة السلامة المرورية بالمنطقة مع التأكد من سلامة و ملائمة المناهيل بالشوارع الرئيسية، وأوصى المجلس رفع مقترح إنشاء سوق لحوم و خضار و فواكه في شمال المدينة.

كما أقر المجلس المقترح المتعلق بتنظيم ورشة عمل “ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل”، ووافق على تشكيل لجنة مؤقتة لهذا الغرض.