بالأسماء.. ترقية 51 موظفا وموظفة من منسوبي جامعة شقراء

واس - الوئام:

صدرت موافقة معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري على ترقية 51 موظفاً وموظفة من منسوبي الجامعة الإداريين، للمراتب العاشرة فما دون في مختلف كليات وإدارات الجامعة في محضر الترقيات (2) للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك لتوفر شروط شغلها وإكمال الموظفين المدة النظامية لاستحقاق الترقية.

صرح بذلك سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين د. محمد بن عواض الطريس ، وبارك سعادته للموظفين والموظفات المترقين متمنياً لهم حياة عملية حافلة بالعطاء والإنجاز، مع تأكيد سعادته انه بناء على المادة ( الثالثة ) من لائحة الترقيات فانه ( يجب على الموظف مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية …).

“الوئام” تنشر أسماء من شملتهم الترقية:

المرتبة العاشرة

1-عبدالسلام حمد المنصور

2- عبدالله محمد المنصور

المرتبة التاسعة

1-دلال سعد الفوزان

2-دله راشد العديم

3- طريفة عبدالله ابو زيد

المرتبة الثامنة

1- محمد بن فهد بن عشيان

2- عائشة محمد الجماز

3- محمد سعد عبدالعزيز السلوم

4- أمل علي محمد الفليح

5- جوهرة عبدالرحمن راشد الفويرس

6- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز القصير

المرتبة السابعة

1- قمراء عبيد مبارك العتيبي

2- نوف فياح هاجد الروقي

3- شماء حمد مبارك الدوسري

4- مها سعيد محمد الشهري

5- خالد عبدالله سليمان العريض

6- ضيف الله فارس ضيف الله الرويس

7- بندر شارع محمد القحطاني

8- محمد فهيد محمد الرويس

9- بشرى عبدالرحمن محمد الدعجاني

10- نوره فيصل محمد القحطاني

11- متعب سفر رجا الله الذيابي

12- فاطمه تركي مرزوق العضياني

13- عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الزهير

14- فيصل فهد منصور السعد

15- عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الجماز

المرتبة السادسة

1-طارق نياف ثامر الحربي

2-ساره عبدالله سعد الفوزان

3-سامي محمد عبدالرحمن الحمدان

4-أفراح محمد علي الكثيري

5-أمل محمد حسين المقاطي

6-سعود سعد عمر العجاجي

7- ضيدان ناصر زيد الدهلاوي

8- نايف عبدالمحسن عتقان العصيمي

9-نجلاء صقر عيد الرويس

10- نواف رجا الله شارع العصيمي

11-ساره إبراهيم سعد الختلان

12-منيره فهد محمد البقعاوي

13-فيصل عبدالله علي السيحاني

14-عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المنصور

15-أروى جعفر أحمد الشاطري

16-صالحة حسن سليم الغريبي

17- مقرن غالب العتيبي

المرتبةالخامسة

1-عبدالعزيز عيد محمد الزيادي

2-سالم محمد سالم الحبردي

3-خلود مهدي ناصر الدوسري

المرتبة الرابعة

1- خالد غازي مصلح العتيبي

2-علي عطا الله سعد القحطاني

المرتبة الثانية

1-سالم بندر حريز العتيبي

2-سعاد راشد صلبي العتيبي

3-معجب عبيد الحنتوشي العتيبي