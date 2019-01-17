“التعليم” تؤكد على توطين الوظائف الشاغرة بالمدارس الأهلية والإعلان عنها عبر “نطاقات”

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

أكدت وزارة التعليم على جميع المدارس الأهلية والعالمية التابعة لإدارت التعليمية في المناطق والمحافظات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديهم المستهدفة بالتوطين عبر البوابة الوطنية “نطاقات” اعتبارا من تاريخه ولنهاية دوام يوم الخميس ٢/٦/١٤٤٠ وتكليف مكتب التعليم الأهلي بمتابعة ذلك، والتنسيق مع مكاتب التوظيف التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية لتقديم الدعم للمستثمرين والباحثين عن العمل، والرفع بتقرير مفصل لوكالة التعليم الأهلي.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.