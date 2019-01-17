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في ورشة عمل

وزير التعليم يلتقي القيادات الجامعية السبت

وزير التعليم يلتقي القيادات الجامعية السبت
weam.co/567958
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

‏⁧للمرة الثانية على التوالي يشارك وزير التعليم⁩ ،الدكتور حمد ال الشيخ في ورشة عملٍ استراتيجيةٍ تجمع قيادات وزارة التعليم والجامعات الحكومية ومؤسسة التدريب التقني والمهني باستضافةٍ من جامعة الملك عبد العزيز بجدة حول ⁧تطوير أداء الجامعات⁩ يوم السبت بعد غد السبت
وأفاد تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع قيادات التعليم بأنه حرصا من الوزارة على استطلاع آراء قيادات التعليم العالي، والعام، والتقني والمهني
في تقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية، ولتحديد التطلعات والأولويات المستقبلية لمنظومة التعليم والتدريب سعيا لتحقيق رؤية المملكة السعودية ٢٠٣٠ يسرني دعوتكم لحضور ورشة عمل قيادات التعليم العالي بوزارة التعليم وذلك يوم السبت الموافق ١٣/٥/١٤٤٠/من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)

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