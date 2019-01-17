الأرصاد: رياح محملة بالغبار وتدنٍ في الرؤية بهذه المناطق

الوئام-متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بنظام الإنذار المبكر تفيد بوجود حالة من استمرار الرياح السطحية المحملة بالغبار مما يؤدي إلى ترد في الرؤية بمنطقة الحدود الشمالية والشرقية ومكة المكرمة ونجران وعاصفة ترابية في الرياض، وتبوك مع تأثر المياه الإقليمية لسواحل تبوك وارتفاع الأمواج البحرية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غدٍ الجمعة 2019/01/18 في المملكة، قائلة إنه يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوية مع فرصة تكون الصقيع على “شمال المملكة”.

وشملت التوقعات، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على “الشرقية، جنوب منطقة الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية لعسير، الأجزاء الشرقية للباحة، الأجزاء الشرقية لمكة المكرمة”.