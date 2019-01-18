“عمل الرياض” يحرر 193 مخالفة وينذر 106 منشآت

الرياض- الوئام:

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الشريكة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وذلك تزامناً مع بدء الوزارة بتطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع “5” أنشطة تجارية اعتباراً من 1 / 5 / 1440 هـ شاملة “محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، محلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات” وأسفرت الحملات عن (2423) زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين، وتحرير (193) مخالفة وتوجيه (106) انذار.

من جهة أخرى نفذ مكتب عمل الرياض مساء الاثنين بالمشاركة مع الجهات الشريكة “متمثلة بالمرور والتحريات والدوريات الامنية ودوريات الضبط الميداني والمهمات والواجبات حملة استهدفت محلات الاثاث المنزلي ومحلات السجاد بكافة انواعة ومحلات الاتصالات بـ “حراج ابن قاسم، وأسفرت الحملة عن زيارة 82 محلاً وضبط 44 مخالفة تمثلت في توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين و انذار 14 محلاً وضبط 17 وافدا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة وكافة المحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات، مشيراً إلى القرار الوزاري رقم “95296” القاضي بتوطين “12” نشاطاً تجارياً مقسمة على عدد من المراحل، ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق “معاً للرصد” المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد “19911”.