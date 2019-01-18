“الداخلية”: ضبط أكثر من مليوني مخالف وترحيل 627 ألفا منهم

أعلنت وزارة الداخلية، عن إحصائية جديدة بشأن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضحت الداخلية في بيان حمل رقم “90”، أن عدد المقبوض عليهم حتى يوم أمس الخميس بلغ 2459028 مخالفًا، منهم 1913027 مخالفًا لنظام الإقامة، و169714 مخالفًا لنظام أمن الحدود، إضافة إلى 376287 مخالفًا لنظام العمل، أما عدد من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 40677 شخصًا، منهم 51% يمنيو الجنسية 46% إثيوبو الجنسية و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1822 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.