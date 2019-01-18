“المرور”: ضبط 2825 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم، 2825 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني الذي تقوم به، إدارات المرور في جميع مناطق المملكة.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون وعدم الوقوف في الماوقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.