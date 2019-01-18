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فيروس يهدد مزارع الشرقية.. والزراعة تكشف الأسباب

فيروس يهدد مزارع الشرقية.. والزراعة تكشف الأسباب
weam.co/568098
الوئام - متابعات

هدد فيروس مزارع المنطقة الشرقية فيما ظهرت شكاوى عديدة بين المزارعين من انتشاره بشكل كبير، وسط غياب الإرشادات عن كيفية التعامل معه، رغم استعمال الأدوية المخصصة.

من جانبه أوضح مدير قسم وقاية المزروعات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية عبدالعزيز اليوسف مدى خطورة الفيروس الذي أصاب عدة مزارع في المنطقة خصوصاً في القطيف والعوامية.

وأوضح، في تصريح تليفزيوني لبرنامج يا هلا، أن الفيروس سببه حشرة الذبابة البيضاء، وهي حشرة صغيرة جداً لا يتجاوز طولها ملليمترين؛ لكنها من الآفات الخطيرة التي تصيب المزارع.

وأفاد اليوسف أن خطورة الذبابة البيضاء تكمن في قدرتها على التكيف مع المبيدات، وتطوير أجيال قادرة على النجاة من المبيدات الحشرية الزراعية.

وعن سبب انتشار الفيروس الذي سببته الذبابة البيضاء، قال مدير قسم وقاية المزروعات: إن الأجواء الدافئة التي مرت على المنطقة شجَّعت الآفة على التكاثر، إضافة إلى عدم رشّ المزارعين للمبيدات بالكميات المطلوبة ووفق الأسس الصحيحة.

وأكد اليوسف أن الوزارة تعمل مع المزارعين خصوصاً صغار المزارعين لتقديم الإرشادات حول مكافحة هذه الحشرة، كما تبذل جهوداً كبيرة في معالجة الوضع والقضاء على الآفة الخطيرة، وتقدّم النصائح حول كيفية التخلص من المنتجات الزراعية المصابة؛ لضمان عدم وصولها للمستهلكين.

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