لندن- الوئام:

يخشى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح خطر السقوط أمام كريستال بالاس في المباراة التي تجمعهما في الخامسة مساء اليوم السبت الموافق 19-1-2019 بملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويعد كريستال بالاس هو أخر فريق تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول بملعب “أنفيلد” في مسابقة الدوري الإنجليزي حيث لم يتذوق “الريدز” طعم الريدز على ملعبه ووسط جماهيره في “البريميرليج” منذ هزيمته أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2 في أبريل 2017.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويخشى ليفربول أن يتذوق من نفس كأس مانشستر سيتي الذي خسر على ملعب الاتحاد أمام كريستال بالاس بنتيجة 2 – 3 الشهر الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويخوض ليفربول مباراته الأولى في عام 2019 على ملعب “أنفيلد”، حيث خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في الجولة الـ 21، قبل أن يتغلب على برايتون بهدف دون مقابل في الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة:

البطولة: الدوري الانجليزي

المباراة: ليفربول ضد كريستال بالاس الأسبوع: 23 مباراة إياب

الملعب: آنفيلد

الحكم: جوناثان موس

التوقيت: اليوم السبت الموافق 19 يناير 2019 في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

S.Sport Turkey

Sport Klub 1 Serbia

Movistar Liga de Campeones HD

beIN SPORTS HD 2