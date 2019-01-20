لندن- الوئام:

يفتح إستاد كيركليس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد اليوم الأحد الموافق 20 يناير 2019، الموافق 14 جمادى الأولى 1440 هجريًا وذلك في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الانجليزي

استكمل الأزرق السماوي نغمة الانتصارات من جديد وحقق فوز مهم على حساب وولفرهامبتون وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الاثنين الماضي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، فحتى الآن خاض السيتيزنس 22 مباراة وظل في المركز الثاني برصيد 53 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الريدز صاحب الصدارة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الانجليزي

على الجانب الآخر يعيش هدرسفيلد موسمًا للنسيان ويقدم الفريق نتائج سيئة حتى الآن في بطولة الدوري، كانت آخر مبارياته أمام كارديف وانتهت بالتعادل سلبيًا، ويتزيل الفريق جدول ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة فقط، فمنذ انطلاقة الموسم لم يتذوقوا طعم الانتصار سوى في مباراتين فقط، بينما كان التعادل حاضر في خمس مناسبات، وتلقوا 15 هزيمة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الانجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد والقنوات الناقلة:

المباراة: هدرسفيلد ضد مانشستر سيتي الدوري الانجليزي الأسبوع: 23

الملعب: ملعب كيركليس

الموعد: اليوم الأحد 20 يناير 2019 ميلادياً،14 جمادى الأولى 1440 هجرياً،15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

الحكم: أندريه مارينر

المعلق : احمد البلوشي

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 2

S.Sport Turkey

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Canal + Sport Polska

Ziggo Sport Select HD

Movistar Liga de Campeones HD