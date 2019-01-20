التعليقات: 0

إلكترونيا

“إعلامية” مهرجان الملك عبد العزيز للصقور تفتح باب التسجيل لتغطية الفعاليات

“إعلامية” مهرجان الملك عبد العزيز للصقور تفتح باب التسجيل لتغطية الفعاليات
weam.co/568463
واس - الوئام

أعلنت اللجنة الإعلامية لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور عن فتح باب التسجيل للإعلاميين لتغطية فعاليات المهرجان في نسخته الأولى, الذي ينطلق في 25 يناير الجاري, ويستمر حتى 3 فبراير المقبل في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل متاح عبر الرابط https://goo.gl/WSYnpU ، وخصصت اللجنة مركزا للإعلاميين في مقر الفعاليات يشتمل على جميع التجهيزات الاعلامية المطلوبة لتغطية هذا الحدث.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعد الأكبر محلياً وإقليمياً، ومن المقرر أن يضم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، والسباقات التي تقام لأول مرة ، وعدداً من الأنشطة التي تستهدف العائلات والشباب على مدار 10 أيام من الزخم الثقافي والترفيهي.

روابط ذات صلة

المملكة تُدين الهجوم على موكب في إقليم لوجار جنوب أفغانستان

المملكة تُدين الهجوم على موكب في إقليم لوجار جنوب أفغانستان

“الجوازات” تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين عبر منصة “أبشر”

“الجوازات” تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين عبر منصة “أبشر”

“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية يناير

“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية يناير

“البيئة” تدشن الحملات الإرشادية الزراعية

“البيئة” تدشن الحملات الإرشادية الزراعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>