التعليقات: 0

“الجوازات” تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين عبر منصة “أبشر”

“الجوازات” تطلق خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين عبر منصة “أبشر”
weam.co/568468
واس- الوئام

أطلقت المديرية العامة للجوازات، خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين ومعرفة مدة التصريح للمستفيدين من خلال منصة ” أبشر” الإلكترونية, امتدادًا لتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات وإيجاد الحلول الإلكترونية لمتطلبات المستفيدين من خلال استخدام التعاملات الإلكترونية في إنجاز الإجراءات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وبيّنت الجوازات، أن هذه الخدمة يستفيد منها العسكريين, من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في منصة “أبشر” واختيار أيقونة خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية عبر خدمة الاستفسار عن حالة تصاريح السفر للعسكريين, حيث يمكن الاطلاع على بيانات التصريح ومدته.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها تسعى لتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر، أبشر أعمال، مقيم” ليتسنى للمستفيد توفير الوقت والجهد والحصول على الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.

وتدعو المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين كافة للتسجيل في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” من خلال الدخول للموقع الرسمي www.moi.gov.sa والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.

روابط ذات صلة

“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي

“الداخلية” تعلن نتائج القبول المبدئي بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي

عاجل .. “الجوازات” تعلن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي لرتبة (جندي)

عاجل .. “الجوازات” تعلن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي لرتبة (جندي)

“الجوازات” توضح طريقة حساب مدة تأشيرات الخروج والعودة

“الجوازات” توضح طريقة حساب مدة تأشيرات الخروج والعودة

“الجوازات” تنفي السماح للمطلقة بالسفر عند بلوغ 21 عاما دون تصريح

“الجوازات” تنفي السماح للمطلقة بالسفر عند بلوغ 21 عاما دون تصريح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>