توقعات طقس الغد.. الغبار يضرب 7 مناطق في المملكة

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/01/21 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “نجران، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، الأجزاء الشرقية من مناطق الباحة”.

وشملت التوقعات أن تكون السماء غائمة جزئيًا على شمال ووسط المملكة، وكذلك قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والمرتفعات الغربية.