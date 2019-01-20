مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعلن انتهاء التسجيل في “الملواح” واستمراره في “المزاين”

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ،مساء اليوم انتهاء التسجيل لمسابقات الملواح 400م ، مع تمديد التسجيل لمسابقات المزاين إلى يوم 30 يناير وفق المواقع المعلنة للمشاركة في المهرجان الذي سيقام في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 25 يناير.

وحدد نادي الصقور السعودي فئات الصقور المسموح لها بالتسجيل في المسابقتين، وهي في الملواح: (الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، والقرموشة).. حيث تشمل الفروخ (أقل من سنة)، والقرناس (أكبر من سنة) ، كما يُسمح للصقّار المشاركة بثمانية صقور كحد أقصى من كل فئة عمرية، بواقع (4 فروخ و4 قرانيس) ، أما مسابقة “المزاين”، فخصصت للصقور التي يبلغ عرضها 16.5 فما فوق، من فئات: الحر (فرخ وقرناس) والجير بيور (فرخ وقرناس).

واشترط النادي أن تكون الصقور المشاركة في المزاين حاملة لشهادة “السايتس”، أو جواز السفر.

وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن تخصيص مبلغ 17.630.000 مليون ريال سعودي كجوائز نقدية لمسابقتي الملواح “الدعو” 400 متر ، ومزاين الصقور، التي ستقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.