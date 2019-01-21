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وفد شؤون حجاج الإمارات يشيد بجهود المملكة في تسهيل الخدمات لضيوف الرحمن (صور)

وفد شؤون حجاج الإمارات يشيد بجهود المملكة في تسهيل الخدمات لضيوف الرحمن (صور)
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استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بجدة اليوم الأحد رئيس وفد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الأستاذ محمد سعيد النيادي والوفد المرافق له في إطار بحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج استعدادا لموسم حج هذا العام ١٤٤٠.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، نوه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بأن العمل متواصل بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج، وفق منظومة متكاملة تقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، وذلك انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله – بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.
من جانبه أشاد رئيس وفد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات بجهود حكومة المملكة، لما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية مطمئنة.. كما شكر سعادته ما تقوم به وزارة الحج والعمرة من تطوير وتوظيف للتقنية لخدمة لضيوف الرحمن.

 

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