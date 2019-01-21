بذاكرة آخر المواجهات .. الأخضر مستعد لتعطيل “الريبوت الياباني” في الشارقة

الوئام-متابعات

بذاكرة آخر مواجهة بين المنتخب السعودي و اليابان في تصفيات كأس العالم 2018، والتي انتهت سعودية بهدف،يدخل الأخضر اللقاء مستعدا لتعطيل الماكينة اليابانية.

ويلتقي الأخضر و اليابان الليلة، في دور الـ16 لكأس آسيا «الإمارات 2019»،وهما يحملان ما يقارب نصف ألقاب البطولة،فيما تعتبر المباراة نهائي مبكر للبطولة.

و استعدادا للقاء المرتقب أكد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة للقدم خوان أنطوان بيتزي جاهزية لاعبيه لمواجهة المنتخب الياباني على ملعب الشارقة.

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قاعة المؤتمرات بملعب الشارقة :” طموحنا عالٍ في تجاوز مباراة الغد والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، رغم صعوبة منافسنا الذي يسعى للقب أيضاً .

وأشاد مدرب الأخضر بلاعبيه وأن لديه فريق رائع، ومجموع مميزة ، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بهم في مباراة الغد وتقديم مستوى مميز يصاحبه تحقيق نتيجة إيجابية وهي الفوز ، خاصة في ظل جاهزية بعض اللاعبين بعد الإصابة والإيقاف .

وأكد مدرب منتخبنا الوطني أن خسارة المباراة الماضية في دور المجموعات أصبحت من الماضي ولن تؤثر عليهم في مباراة الغد التي عدها الأهم ، والفرص فيها متساوية لكلا المنتخبين .

بدوره أكد لاعب الوسط يحيى الشهري جاهزيتهم للمباراة، مشيراً إلى أنهم تجاوزوا المباراة السابقة بجميع تفاصيلها وتركيزهم منصب حالياً على مواجهة اليابان الذي يعد من المنتخبات القوية والمرشحة للقب الآسيوي ، كما هو الحال للأخضر ، معبراً عن أمله أن يحققوا طموحات الجميع بالفوز والتأهل .

و من جانبه يعتمد منتخب اليابان على كوكبة من المواهب أمثال المخضرم ناجاتومو، هيروكي ساكاي، يويا أوساكو، ويوشينوري موتو. وستكون خبرة القائد مايا يوشيدا ضرورية في ظل اعتماد المنتخب على العنصر الشاب.

ويعد يوشيدا لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، من اللاعبين الثابتين في التشكيلة منذ 2010 ويتحمل مسؤولية كبيرة في تشكيلة المدرب مورياسو الذي لم تخسر اليابان في المباريات الثماني التي خاضتها بإشرافه.