التعليقات: 0

سماء غائمة جزئيًا بشمال المملكة

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق
weam.co/568576
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة مكة المكرمة والباحة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق شمال وأجزاء من وسط المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية قد تتخللها سحب رعدية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج .

روابط ذات صلة

عمليات كتابات العدل ترتفع 12% بعد التحول الرقمي للتوثيق

عمليات كتابات العدل ترتفع 12% بعد التحول الرقمي للتوثيق

طقس اليوم: الغبار يضرب «6» مناطق سعودية

طقس اليوم: الغبار يضرب «6» مناطق سعودية

طقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة بمعظم مناطق المملكة

طقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة بمعظم مناطق المملكة

الحماية الاجتماعية تكشف لـ«1116» طالبة وموظفة عن حالات التدخل السريع

الحماية الاجتماعية تكشف لـ«1116» طالبة وموظفة عن حالات التدخل السريع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>