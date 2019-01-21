طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في هذه المناطق

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة مكة المكرمة والباحة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق شمال وأجزاء من وسط المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية قد تتخللها سحب رعدية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج .